Diese Brett- und Kartenspiele punkten in der Familie

Eine Erklärung für den anhaltenden Hype der nicht-elektronischen Spiele – die den digitalen Games offenbar keine Käufer abjagen, sondern zusätzliche Kunden erschliessen – liegt nämlich in der Generation, die derzeit eigene Kinder bespassen muss: also die Schulkinder der Achtzigerjahre.

Die Generation Spielkind



Damals, so Experten, tat sich was in der Branche: 1971 debütierten Mastermind und Uno, 1982 schlug Trivial Pursuit ein, 1983 Scotland Yard. Die Kids wurden angefixt – und reichen das nun an ihre Kleinen weiter. Auch wenn sie selbst es phasenweise total öde fanden, mit der Familie zu quartetteln oder was immer. Zudem sind in digitalen Zeiten «authentische», analoge Gemeinschaftserlebnisse voll angesagt. Ein sogenanntes Partyspiel ergatterte 2019 gar den von einer strengen Jury vergebenen Titel «Spiel des Jahres» (siehe Infobox zu den Jahressiegern).

Hier erzählen Redaktorinnen und Redaktoren, welche Spiele aus dem 21. Jahrhundert in ihren Familien ein Must sind (sortiert nach Altersempfehlung).

Unsere Familienspiele

Für kleine und grosse Abzocker

Wer hat am Schluss die wenigsten Punkte? Um das gehts bei diesem listigen Kartenspiel (deutsche Version ab 2002), in dem man der Mitspielerschaft die hässlichen Wasserratten unterjubeln will, weil man die friedlich nagenden Biber lieber selbst behalten möchte. Wer gewinnen will, braucht Erinnerungsvermögen, Kartenglück und eine gehörige Portion Abgezocktheit. Fiese Wesenszüge, die den Familienfrieden stören? Sind dabei auch von Vorteil. So soll es sein!

Benedikt Sartorius