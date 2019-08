Faire Emissionsreduktionen sind nicht genug

Die faire Verteilung von Emissionsreduktionen ist eine Frage der Ethik und Klimagerechtigkeit. Die klassischste Forderung der Klimagerechtigkeit ist, dass diejenigen, die mehr vom Ausstoss von Klimagasen profitieren, auch mehr zu deren Reduktion beitragen müssen. Das halten wir für gerecht, denn wer eine Sauerei angerichtet hat, muss diese auch aufräumen. Das fordern wir aber nur von denjenigen, die auch wirklich selbstständig aufräumen können. Kinder unterstützen wir normalerweise bei dieser Aufgabe. Dies entspricht einer zweiten wichtigen Forderung der Klimagerechtigkeit: Klimaschutz darf nur von jenen verlangt werden, die es auch vermögen.

Wer knapp überleben kann, die oder den darf man nicht auffordern, Emissionen zu reduzieren. Statt solche Forderungen einfach zu unterlassen, sollte man viel eher Unterstützung für eine klimafreundliche Entwicklung leisten. Technologie- oder Know-how-Transfer kann als Abgeltung der Klimaschutzpflichten der Industrienationen verstanden werden. Klimagerechtigkeit bedeutet deshalb nicht zwingend, Emissionen proportional zum eigenen Beitrag zum Klimawandel reduzieren zu müssen. Emissionsreduktionen der Hochemittenten sind zwar zwingend nötig, aber nicht die einzige Forderung, die zu einer Klimagerechtigkeit führt.

Das wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass mit dem Klimawandel ganze Länder im Meer zu versinken drohen. Aufgrund des auftauenden Permafrostes werden gewisse Landstriche unbewohnbar und veränderte klimatische Bedingungen verlangen eine angepasste Form des Ackerbaus. Darüber hinaus verursachen Extremwetterereignisse Schäden in schwindelerregender Höhe. Mit diesen und ähnlichen Herausforderungen umzugehen, fordert nicht nur die Klimapolitik, sondern beinhaltet komplexe ethische Fragen der Klimagerechtigkeit.

Dabei wäre es am einfachsten, sich auf die gleichen Prinzipien zu beziehen, die auch für den Klimaschutz in Anschlag gebracht werden. Proportional zum Beitrag zum Klimawandel müssen die Leistungsfähigen die nötigen Anpassungsmassnahmen ermöglichen. In den Beschlüssen zum Paris-Abkommen ist aber explizit ausgeschlossen, dass die Hochemittierenden für Klimaschäden und -verluste zur Rechenschaft gezogen werden können. Auch wenn dies zu beklagen ist, scheint mir wichtiger, dass zeitnah und effektiv Unterstützung geleistet wird. Denn in den angesprochenen Herausforderungen geht es ebenfalls um Notstände, denen höchste Priorität zukommt. Die Frage, wer aufgrund seiner Emissionen wie viel beitragen muss, ist dabei zweitrangig.

Ivo Wallimann-Helmer ist Assistenzprofessor in Environmental Humanities an der Universität Freiburg und Direktor der Programme in Environmental Sciences and Humanities. Er forscht und lehrt zu Fragen der Klima- und Umweltgerechtigkeit.