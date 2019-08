Fredo, viel mehr als eine politische Metapher

I thought Chris was Fredo also. The truth hurts. Totally lost it! Low ratings @CNNhttps://t.co/yBpGjt4N1T — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Und schon ist aus einer kulturellen Figur eine politische Metapher geworden. Medien wie der «New Yorker» bedauern, wie Fredo Corleone, den John Cazale im ersten und zweiten Teil der Trilogie von «Der Pate» spielt, in einem hinterlistigen politischen Streit um Rassismus missbraucht wird. Die Corleones sind der Mafiaclan sowohl aus Mario Puzos Roman als auch aus der Verfilmung von Francis Ford Coppola.

Tatsächlich gehört Alfredo «Fredo» Corleone zu den tragischsten Figuren der Kinogeschichte. Als zweiter von drei Söhnen von Vito und Carmella Corleone ist er als Kind kränklich und entwickelt weder die körperliche noch die mentale Stärke seiner beiden Brüder. Zwischen dem hitzköpfigen Sonny und dem kühl kalkulierenden Michael steht der sensible Fredo, schüchtern, pflichtbewusst, loyal. Aber auch schwach und ununterbrochen auf der Suche nach Anerkennung.

In Mario Puzos Romanvorlage heisst es, Fredo verkörpere das Kind, für das jeder Italiener zu Gott bete. So brav und anständig eben. Und tatsächlich: In jeder «normalen» Familie hätte Fredo bestimmt reüssiert. Im skrupellosen Mafiaclan der Corleones jedoch ist Fredo die arme Wurst, die man, so gut es geht, vom Geschäft fernhält und die letztlich zu schwach ist, um den eigenen Vater vor Attentätern zu schützen. Bruder Michael schiebt ihn nach Nevada ab, wo Fredo seine Selbstzweifel in den Casinos und Nachtclubs in Alkohol ertränkt. Vor lauter Verzweiflung begeht er einen unverzeihlichen Fehler und verrät den Clan. In Francis Ford Coppolas Filmtrilogie spielt John Cazale. In einer berührenden Szene im zweiten Teil der Trilogie gibt Fredo seinem kleinen Neffen Tipps zum Angeln. Jedes Mal, wenn er einen Köder auswerfe, solle er ein «Ave Maria» beten. Wenig später hält ihm ein Adlatus seines Bruders in einem Fischerboot eine Pistole an die Schläfe. Fredo scheitert als sensibler Charakter an einem zu starken System.