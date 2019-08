«Journalisten haben ein negativeres Weltbild»

Alles ist demnach nur eine Frage des Standpunkts. Kann es da überhaupt Fakten geben?

Durchaus, es gibt Fakten. Und diese müssen ausgewogen dargestellt werden. Aber Journalisten – und dazu zähle ich mich – sollten sich immer bewusst sein, dass eben auch sie subjektiv handeln. Bereits die Auswahl von Themen ist subjektiv. Wenn Medien diesen Aspekt transparenter machen würden, könnte man den Vorwurf von Fake News auch entkräften.

Überschätzen sich Journalisten?

Die Antwort wird Ihnen wehtun.

Also ja.

Sie wissen relativ viel über ein gewisses Thema und schätzen ihre Kompetenz gerne sehr hoch ein. Das ist nur menschlich. Aber es ist doch so: Je mehr man tatsächlich zu einem Thema weiss, umso bewusster wird einem auch, dass man noch sehr wenig weiss.

Dürfen Journalisten also nur noch nach einem langjährigen Studium über etwas schreiben?

Natürlich nicht. Aber Demut kann nicht schaden, wenn man an ein neues Thema herangeht. Sich einzugestehen, dass man nichts weiss, ist aus meiner Sicht ein guter Ausgangspunkt bei einer Recherche. Vielleicht lässt sich auch vom Know-how der Leserschaft bei einem komplexen Thema profitieren.

Sie behaupten, dass Medien zu viel Negatives berichten. Ist es nicht unsere Aufgabe, Missstände aufzudecken?

Sicher. Diese Wächterfunktion ist für eine Demokratie fundamental. Aber es geht eben auch darum, das Weltbild möglichst vollständig abzubilden.

Und dazu gehört Harmloses, Nettes und Liebes?

Ich verwende lieber den Begriff: Kon-struktives. Es geht nicht darum, alles in rosaroten Farben zu zeichnen, sondern eher darum, Lösungen aufzuzeigen. Wie oft haben Sie in Ihren Artikeln die Frage gestellt: Was jetzt?

Wohl weniger, als ich hier gerne zugeben würde.

Eben. Journalisten haben ein im Vergleich zum Durchschnitt negativeres Weltbild. Man darf da durchaus von einer Berufskrankheit sprechen. Es gibt dazu zahlreiche Untersuchungen. Hans Rosling, der Erfinder des sogenannten Ignoranz-Tests, hat festgestellt, dass Journalisten besonders schlecht abschneiden.

Aber gerade in Onlinemedien zeigt sich: Only bad news are good news.

Das ist tatsächlich ein Problem. Vor allem, weil die meisten Leser eigentlich nur noch die Titel lesen, die den ganzen Tag und in hoher Kadenz an sie herangetragen werden.

Social Media, Pushmeldungen aufs Handy, ständiger Zugang zum Internet. Die Digitalisierung lässt sich aber nicht mehr aufhalten.

Ich will hier keine Schreckensszenarien heraufbeschwören, grundsätzlich stehe ich den digitalen Veränderungen positiv gegenüber. Aber es ist eben auch so, dass die Smartphones viele Menschen in einen ständigen Stresszustand versetzt haben, es gibt keine Erholungsphase mehr. Darum wird die Medienhygiene in Zukunft sehr wichtig sein. Wir müssen dringend Mittel und Routinen entwickeln, um einen gesunden Umgang zu pflegen. Die Schulen sind gefragt, die Eltern. Alle.

Zurück zu den Bad News. Warum reagieren wir so stark auf diese?

Wir haben dazu gute Gründe, die in unserem Hirn liegen.

Sie meinen den sogenanntenSäbelzahntiger-Effekt.

Genau! In früherer Zeit waren Bad News überlebenswichtig. Wenn man die ­Warnung vor einem vorbeiziehenden Säbelzahntiger verpasste, konnte dies ­tödlich enden.

Aber die Zeitungsleser müssen heute keinen unmittelbaren Angriff eines wilden Tiers mehr befürchten.

Der Effekt ist aber aus neurowissenschaftlicher Sicht der gleiche. Unser Hirn ist noch immer auf diese Weise programmiert. Bei schlechten Nachrichten wird Adrenalin, später Cortisol ausgeschüttet. Wir befinden uns in einem Stresszustand.

Engagierte Journalisten wollen ihre Leser nicht stressen, aber durchaus aufrütteln. Sie aber schreiben, dass unablässig schlechte Nachrichten bei der Leserschaft vor allem zu einem führen: Hilflosigkeit. Zeichnen Sie da nicht etwas gar schwarz?

Auch hier, ich stütze mich auf wissenschaftliche Studien. Und die sind alle relativ klar: Mit der Beschreibung von Problemen ohne Lösungsansatz erziehen wir unsere Leserschaft regelrecht zur Hilflosigkeit.