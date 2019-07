Marie Sophie Hingst ist tot

Um ihre Geschichte zu stützen, hatte Hingst an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel sogenannte «Opferbögen» geschickt, wie der «Spiegel» in einem Artikel Anfang Juni berichtete. Diese waren demnach gefälscht. Die Dokumente sollten nachweisen, dass sie einen Grossteil ihrer Familie an den Holocaust verloren hatte. In Wahrheit stammte Hingst aus einer evangelischen Familie in Wittenberg.

Hingst hatte nach dem Geschichtsstudium in Berlin am Trinity College in Dublin promoviert. Seit 2018 arbeitete sie bei Intel Ireland.