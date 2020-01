Videos für Radiohörer

Webvideo-Serien

Dieser neue Ort sind die sozialen Medien – und Vögtli hat sich angepasst. Zum ersten Mal ist er nicht nur im Radio zu hören, sondern auch im Video zu sehen. Gerade hat er die erste Staffel seiner Webvideo-Serie «Mutterstadt» veröffentlicht. Zehn Menschen aus zehn Schweizer Städten hat der Moderator getroffen. In jedem Video macht er mit ihnen «öpis fürs Herz» (Schneeschuhlaufen bis Yoga ), «öpis fürs de Buuch» (Chässchnitte bis Cordon bleu) und «öpis für de Chopf» (Quiz). Vögtli spricht in seiner charakteristischen Sprache, das Essen «tasted» er, alles ist «nice». Für die vielen Anglizismen musste der 34-Jährige Kritik einstecken. «Die negativen Kommentare haben mich anfangs gestresst», sagt Vögtli. «Aber ich rede so. Und wenn du so bist, wie du bist, dann ist das dope.»