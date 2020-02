Warum Eddie Slovik sterben musste

1939, als Hitler-Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg auslöst, ist das grosse Gemetzel für Slovik ganz weit weg. Er sitzt im Gefängnis, nachdem er und zwei Freunde betrunken ein Auto gestohlen und damit einen Unfall gebaut haben. Beim Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1941 gilt der Kleinganove als untauglich für den Militärdienst.

Nach seiner Haftentlassung 1942 will Slovik ein redliches Leben führen. Er heiratet und bekommt einen Job in einer Autofabrik. Mit seiner Frau Antoinette zieht er in ein Städtchen nahe Detroit. Der Journalist William Bradford Huie, der 1954 mit seinem Buch «The Execution of Private Slovik» erstmals auf dessen Schicksal aufmerksam macht, beschreibt ihn als einfachen und glücklichen Mann.

Das Ehepaar Eddie und Antoinette Slovik. Fotos: PD

Doch dann werden die USA immer tiefer in den Krieg hineingezogen, Uncle Sam braucht jeden Mann – und plötzlich gilt auch das frühere Schmuddelkind Eddie Slovik als kriegstauglich. Er wird eingezogen und im Sommer 1944 nach Frankreich beordert. Dort drängen die Alliierten seit ihrer Landung in der Normandie die Wehrmacht immer weiter zurück.

Slovik wird dem 109. Infanterieregiment zugewiesen. Auf dem Weg zu der Einheit erlebt der junge Soldat erstmals die Schrecken des Krieges. Er sieht Leichen, ausgebrannte Lastwagen und zerbombte Orte. Seine Gruppe gerät unter schweren Beschuss, muss sich zum Schutz eingraben.

Das Todesurteil wird vom Oberbefehlshaber und späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower abgesegnet.

Die Gewalt versetzt Slovik in Todesangst. Er will nicht kämpfen und bleibt in seiner Höhle. Wie aus dem Gerichtsurteil gegen Slovik hervorgeht, setzt er sich am 25. August 1944 von der Truppe ab. Er marschiert in eine französische Stadt, schläft in einem Krankenhaus und schliesst sich der kanadischen Militärpolizei an. Dort macht er sich beim Räumen von Minenfeldern nützlich.

Als er im Oktober zurück an seine Kompanie überstellt wird, weigert sich Slovik immer noch, in den Kampf zu ziehen. Er will seinem Land in Sicherheit dienen und gibt eine handschriftliche Erklärung ab. «Ich, Pvt. Eddie D. Slovik #36896415, gestehe die Fahnenflucht gegenüber der Armee der Vereinigten Staaten.» Der 24-Jährige berichtet von seinem ersten traumatischen Kriegserlebnis. Der letzte Satz klingt wie ein erbittertes Flehen um Gnade: «Wenn ich da noch einmal rausmuss, renne ich wieder weg.»