Das Böse erwacht

Der windige Werkstattbesitzer (grossartig in seiner Schmierigkeit: Gregor Bloéb) könnte etwas damit zu tun haben: Für ihn fuhr Pirchner früher, bis zu seinem schlimmen Unfall, illegale Autorennen. Eine von Pirchners Ärztinnen stirbt freilich auch von fremder Hand: In «Maleficius» wird in alle Richtungen ermittelt.

Wenn Transhumanisten Grenzen überschreiten



Die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin (Ulrike Folkerts jagt als Odenthal seit exakt 30 Jahren Verbrecher in der pfälzischen Stadt) sucht zusammen mit Kopper-Ersatz Kollegin Stern (Lisa Bitter entdeckt allmählich ihre Rolle) eine Art Phantom. Und findet die Transhumanisten: also jene Fortschrittsjünger, die den Menschen durch technische Anbauten und künstliche Intelligenz verbessern wollen.

Der Hohepriester ist dabei ein Dr. Frankenstein mit unterfinanziertem Labor (Sebastian Bezzel kennen wir als «Tatort Konstanz»-Kommissar). Er will Querschnittgelähmten Kunstskelette überziehen und Chips einpflanzen, um sie buchstäblich wieder zum Laufen zu bringen; selbst toten Gehirnen soll digital auf die Sprünge geholfen werden.

Klassische Gruselstereotype



Er will Gott sein. Und der Priester (ein starker Heinz Hoenig) ist total dagegen. Doch in der verzweifelten Hoffnung auf ein Leben ohne Handicap lässt sich der Rollstuhlfahrer vom ehrgeizigen Forscher instrumentalisieren – koste es, wen es wolle.

«Tatort»-Routinier Tom Bohn, der fast so lange die Sonntagabend-Krimis inszeniert wie Folkerts in ihnen spielt, hat sich diesmal vom Sujet überrollen lassen. Als Regisseur zitiert er klassische Gruselstereotype: Die Kerzen verlöschen, als sich die Kirchenpforte öffnet; der Gang durch die Tiefgarage ist schauerlich und endet blutig, und am Ende erwacht das Böse zum Leben.

Als Drehbuchautor wiederum stülpt Bohn der Kommissarin eine unelegante Erklärbär-Rolle über. Anfänglich raunt Odenthal unfreiwillig komisch «Hier stimmt was nicht»; am Ende dröselt sie, dramaturgisch eher schwach, in einem langfädigen Gespräch im Nachgang alles auf. Zwischendurch darf sie symbolschwanger Äpfel essen und angestrengt für eine humanistische Ethik wider den Transhumanismus argumentieren. Lieber «Tatort», hier stimmt was nicht.