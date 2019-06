Würde mit dem Angebot von Frauenfussballmatchs, einer prominenten TV-Programmierung der Spiele, nicht das Interesse dafür steigen?

Davon bin ich absolut überzeugt.

Die brasilianische Starfussballerin Marta, hier an den Olympischen Spielen 2016. (Keystone)

Was halten Sie vom Vorschlag der «Zeit», die Spielregeln stärker den Frauen anzupassen – so wie im Tennis oder im Skifahren?

Die Vorschläge sind nicht neu und zum Teil durchaus bedenkenswert. Eine Verkürzung der Spieldauer fände ich angemessen, von einer Verkleinerung des Spielfelds würde ich aber absehen. Das Schöne am Fussball ist der universelle Charakter des Spiels. Überall auf der Welt haben die Tore und das Spielfeld dieselben Masse.

Sollen Fussballerinnen gleich viel verdienen wie Fussballer? Soll der Staat hier regulatorisch eingreifen?

Keine einfache Frage. Natürlich bin ich für das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit». Aber wie viel sollte zum Beispiel eine Marta verdienen? So viel wie der beste männliche Berufskollege ihres Fachs? Oder so viel wie ein Spieler, der einem Verein die gleichen Einnahmen bringt wie sie? Grundsätzlich würde ich es begrüssen, wenn Verbände den Frauen für Spiele in den Nationalmannschaften dieselben Prämien ausschütten würden wie den Männern. Aber das grosse Geld verdienen die männlichen Spieler bekanntlich in ihren Vereinen. Und dort kommt das Geld in erster Linie von Einnahmen aus Fernsehrechten, Sponsoring, Merchandising und dem Ticketing. Mit anderen Worten: Es spielt hier der Markt, und es ist schwierig, zusätzlich regulatorisch einzuwirken.

Das Interview wurde schriftlich geführt.