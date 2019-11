Elsener muss gehen: Eine Niederlage für SRF – und uns alle

«Ist das gut, ist das schlecht?» Weder noch: Was Michael Elsener auf Facebook zu Christa Rigozzi gemacht hatte, ist schlichtweg grossartig. Video: Youtube/Michael Elsener

Elseners Facebook-Videos nährten die Hoffnung, er könnte unser Schweizer John Oliver oder Jan Böhmermann sein. Also am Sonntagabend die Aktualität so kommentieren, dass darüber gesprochen wird. Das gelang nicht. Aber: Die Quoten von Elseners «Late Update» waren nicht so schlecht, wie man es erwarten könnte. Sie waren zuletzt gleich gut wie die von «Deville», dem anderen Schweizer Late-Night-Format, das im Wechsel mit Elseners Format zu sehen war.

Sehnsucht nach dem Emil-Humor

Im «Late Update» gab es auch immer wieder Highlights. Nicht zuletzt, weil die Sendung eine Plattform für andere Komiker und Satiriker war: Dank dem «Late Update» erhielt Renato Kaiser in der Rolle eines Aussenreporters eine erste grosse Bühne, wir verliebten uns in Matto Kämpfs neurotische Versagerfiguren, Patti Basler führte Bundesrat Maurer aufs Glatteis. Und Elsener selbst konnte mit seinem Ronny Buser eine neue Figur etablieren, die der Schweizer Sehnsucht nach dem unverwüstlichen Emil-Humor entsprechen müsste.

Ueli Maurer: «Es braucht autoritäre Leader.Und man sollte so sprechen, dass die Leute es verstehen.»- ... pic.twitter.com/pODLlWHlSP — Patti Basler (@PattiBasler) January 24, 2019

«Wenn Sie jetzt ‹Leader› auf Deutsch übersetzen?» –Patti Basler führt Ueli Maurer fürs «Late Update» aufs Glatteis.

Zwei Staffeln oder insgesamt 18 Sendungen gab es von Elseners «Late Update»: Wenig Zeit, um ein neues Format zu etablieren. «Deville» dagegen hatte ganze sechs Staffeln auf einem Sendeplatz am Freitagabend, um sich auszuprobieren und erste Erfolge zu landen, bevor das Format auf den Sonntagabend wechselte. Diesen Vorlauf hatte Elsener nicht. Die Absetzung seines «Late Update» wirkt daher nicht nur etwas überhastet, sie ist auch eine krachende Niederlage fürs Schweizer Fernsehen. Denn anders als «Deville», das von einer externen Produktionsfirma hergestellt wird, wurde Elseners «Late Update» vom Schweizer Fernsehen selbst produziert.

Die Absetzung von Elseners «Late Update» ist nicht zuletzt auch politisch zu verstehen: Vergangenen Monat machte die «SonntagsZeitung» publik, dass FDP-Präsidentin Petra Gössi bei SRF-Chef Gilles Marchand interveniert hatte.Wegen eines Sketches, in dem der Eigenverantwortungsimperativ der Freisinnigen auf die Spitze getrieben wurde. Das war sehr lustig, sehr scharf – eigentlich genau das, was wir am Sonntagabend sehen wollen.