Gaga-Auftritt entlarvt

Man konnte fast nicht hinsehen. Luke Mockridge, ein bekannter deutscher Komiker, telefonierte während seines Engagements in der Liveshow «Fernsehgarten» am Sonntag mit einer Banane, imitierte Affen und verhöhnte Rentner, das Hauptpublikum der Sendung: «Sie sind schrumpelig und riechen immer nach Kartoffeln.» Das tat er so lange, bis Moderatorin Andrea Kiewel den mit Buhrufen quittierten Auftritt abbrach.