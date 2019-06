Seit Wochen kursieren Fake-Schawinskis im Internet. Wie fühlt sich das an?

Ich werde von düsteren Kräften missbraucht. Meine Popularität und meine Glaubwürdigkeit als kritischer Interviewer und Unternehmer werden dafür genutzt, Leute abzuzocken und so einen Betrug aufzuziehen. Ich bekam in den letzten Tagen ständig Hinweise von Freunden, da werde im Netz mit meinem Namen Werbung für Bitcoins gemacht. Dabei habe ich vor längerer Zeit entschieden, nicht einen Franken in Bitcoins zu investieren, weil ich diesem Konzept absolut misstraue.