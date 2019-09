SRF lullt Publikum mit Erfolgsgeschichten ein

«Schweizer Erfolgsgeschichten – Grenzenlos gut», so heisst eine neue SRF-Serie. In der ersten Folge, ausgestrahlt am vergangenen Freitag, traten Roger Federer, Tennisstar, Model Ronja Furrer und Victorinox-Länderchef für Mexiko, Karl Kieliger, auf.

Sie werden vom Kamerateam im Alltag begleitet, sprechen über ihren Werdegang, über Highlights und Tiefpunkte ihrer Karrieren. Man sieht Federer auf dem Tennisplatz und am Rande von Turnieren. Ronja Furrer wirft sich beim Shooting in New York in eine Pose nach der anderen. Dann sehen wir Kieliger im Büro, wie er mit Angestellten die Victorinox-Taschenmesser weiterentwickelt. Gerade begutachten die Messerspezialisten ein neues, von indigenem Kunsthandwerk inspiriertes Muster für einen Messergriff. Am Abend trifft sich Kieliger mit anderen Schweizer Männern in Mexiko-Stadt zum Jassabend in einer edlen Wohnung.