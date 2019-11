SRF setzt Elseners «Late Update» ab

Dazu Tom Schmidlin, Bereichsleiter Entwicklung & Comedy bei SRF: «Michael Elsener ist ein Ausnahmetalent in der Comedyszene der Schweiz. Er und sein Team haben beeindruckt, mit welcher Professionalität und Leidenschaft sie ihre kreativen Ideen in der Sendung umgesetzt haben. Dafür danken wir ihnen ganz herzlich. Im Rahmen der Comedy-Offensive wird es sicherlich die Möglichkeit geben, den Ensemble-Mitgliedern von ‘Late Update’ in der einen oder anderen Form wieder zu begegnen.»

SRF setzt auf Partnerschaften mit Veranstaltern

Fester Bestandteil der Nachwuchsförderung bleibt das 2018 erstmals durchgeführte, jährliche «SRF Comedy Camp» – ein Camp, in dem vielversprechende Comedy-Talente persönliche Coachings von hauseigenen Fachleuten aus verschiedenen Bereichen erhalten. Die besten Talente erhalten zudem die Chance, sich an der «SRF 3 Comedy Talent Stage» dem Publikum von SRF 3 vorzustellen oder in der «Comedy Talent Show» auf SRF 1 im Fernsehen aufzutreten. Im Rahmen der «Swiss Comedy Awards» wird schliesslich das neue «SRF 3 Comedy Talent» gekürt. SRF setzt vermehrt auf Partnerschaften mit Veranstaltern und wird beispielsweise die «Swiss Comedy Awards» 2020 neu auf SRF 1 ausstrahlen.

Auch im digitalen Bereich wird SRF seine Kräfte bündeln. Mit dem Relaunch des SRF Comedy Channels verfügt die Schweizer Comedyszene weiterhin über eine Plattform. Dieser Channel bietet den Userinnen und Usern neben den besten Inhalten aus dem umfangreichen Archiv und aus aktuellen Programmen auch eigens für den Channel produzierte Inhalte.

Nochmals Tom Schmidlin: «In einer offenen Gesellschaft haben Comedy und Satire eine tragende Funktion, mit der kritisch und humorvoll aufs Zeitgeschehen geschaut wird. Unsere wichtigste Aufgabe ist, Comedy und Satire zu unterstützen und den vielen Talenten Raum für ihre Entwicklung zu geben – auf allen Vektoren und Kanälen von SRF.»