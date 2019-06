Die libanesische Sängerin Frida bei einem Live-Konzert.

(Quelle: Youtube/Project Revolver)

Dabei muss das eine ziemlich spontane Sache gewesen sein. Frida war zu Gast bei einer Freundin in Bern, die einen Schweizer geheiratet hat. Sie traf die Musiker Marc Rossier (E-Gitarre) und David Stein­acher (Perkussion), man probte einmal zusammen – und nun treten die drei im Café Marta auf, als würden sie schon immer zusammen spielen. Die beiden Musiker begleiten Frida, verstärken die Songs, ohne je zu dominant zu werden. Barfuss sitzt Frida da, feine Schweissperlen kleben an ihrer Stirn, ein breites Lachen erobert ihr Gesicht, immer dann, wenn sie gerade nicht singt.

Adrian Marthaler, Geschäftsführer und Booker des Cafés Marta, hat alle Hände voll zu tun. Er geht mit dem Kollektentopf umher. «Eigentlich wollten wir schon Sommerpause ein­legen, im Sommer will ja niemand im Keller Konzerte hören, da kam diese Anfrage eines Bekannten», erzählt er. Das Café Marta, das etwa alle zwei Wochen ein Konzert veranstaltet, sagte zu. Anscheinend kommen die Leute doch auch bei Hitze in den Keller. Und dürfen sogar noch eine kleine Überraschung erleben. Nach der Pause gibt es plötzlich eine Einlage von Rapper Greis, er singt französisch. Und wieder wirkt es so, als ob sie schon seit Jahren zusammen spielen würden. Und man taucht ein, in Songs wie Märchen, mit Worten, die man nicht versteht – und doch, versteckt hinter den Worten, zu verstehen glaubt. Wunderbar! Frida, komm bald wieder.

Nächster Anlass im Café Marta: 25.6., Pub-Quiz, danach Sommerpause.