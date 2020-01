«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Giga!

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Von der Vorsilbe «mega» hatten wir es schon mal. Auf Griechisch bedeutet sie schlicht «gross», in der Technik «eine Million», und bei unseren Teenagern die Steigerung von «lässig».

Begeisterungsvokabeln nutzen sich schnell ab. Wie bei Drogen muss man die Dosis steigern. «Mega» kam ja auf, weil «super» sich abgenutzt hatte. Was kommt als nächstes? Das zeigen die Pläne der Firma Tesla. Sie will in Brandenburg eine Fabrik für Elektro-Autos errichten. Eine grosse Fabrik. In der Tesla-Diktion wird es eine «Giga-Factory». Und zwar die Giga-Factory Nummer 4, drei weitere bestehen oder entstehen in den USA und in China.