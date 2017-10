Abfahrt ins Sterbehaus

Katharina Krohn will sterben: Die Seniorin ist krank und verspricht sich nichts mehr vom Leben. Deshalb wendet sie sich an einen Schweizer Sterbehilfeverein, um sich mit professioneller Begleitung umzubringen. Darf sie das?

Nur wenige ethische Fragen werden so emotional diskutiert wie die aktive Sterbehilfe. Das Fernsehdrama «Die letzte Reise» beleuchtet die Argumente dafür und dagegen am fiktiven Fall von Katharina Krohn, gespielt von Christiane Hörbiger. Es ist nach Alkoholismus, Demenz und Altersarmut das nächste grosse Thema, mit dem sich die 78-jäh­rige Grande Dame des deutschsprachigen Films befasst.

In «Die letzte Reise» erfahren die Töchter der pensionierten Lehrerin zufällig, dass Katharina ihren Freitod in der Schweiz plant. Maren (Nina Kronjäger) baut darauf, dass ihre Mutter doch noch umdenkt, ihre Schwester Heike (Suzanne von Borsody) aber wird rabiat: Sie will eine Betreuung erzwingen, also Katharina quasi entmündigen lassen, um den Suizid zu verhindern – es gibt erbitterte Diskussionen über Moral, Selbstbestimmung und Würde, und bald sieht man sich vor Gericht.

Als Zeugin beim Suizid dabei

Parallel dazu schildert der Film die Vorgänge in der Schweiz: Burghart Klaussner spielt den charmanten Sterbehelfer, der Katharina unbedingt davon überzeugen will, sich doch nicht umzubringen. Um der Seniorin zu zeigen, wie schön das Leben auch in ihrem Alter noch sein kann, fährt er mit ihr in die Berge. Ausserdem muss Katharina als Zeugin beim Suizid einer todkranken jungen Frau zugegen sein, welche vor ihren Augen das Medikament einnimmt und stirbt.

Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod in Würde: Der Film von Regisseur Florian Baxmeyer greift eine grosse Frage auf. Dabei macht es das Drehbuch von Thorsten Näter dem Zuschauer nicht leicht, Position zu beziehen, denn beim Thema aktive Sterbehilfe denkt man in der Regel an todkranke Patienten mit schwersten Leiden.

Katharina Krohn aber geht es im Vergleich mit vielen anderen gar nicht so schlecht. Geistig ist sie topfit, das Leben der pensionierten Lehrerin war erfüllt. Nun ist die Seniorin verwitwet, leidet an Arthrose und Lungenproblemen – vermutlich wird sie über kurz oder lang pflegebedürftig, und das kann sie offenbar nicht mit ihrem Stolz vereinbaren. Aber ist das ein Grund, sich umzubringen? Katharina bejaht diese Frage, ihr soziales Umfeld dagegen verneint sie.

Christiane Hörbiger, deren langjähriger Lebensgefährte vorigen August kurz vor der geplanten Hochzeit starb, ist persönlich strikt gegen Selbstmord, egal, in welcher Lebenssituation. «Ich bin katholisch, und Selbstmord gilt als Sünde.»

Teil eines Themenabends

Die ARD zeigt ihren Film «Die letzte Reise» als Teil eines Themenabends über selbstbestimmtes Sterben. Im Anschluss beleuchtet die Dokumentation «Frau S. will sterben – Wer hilft am Lebensende?» um 21.45 Uhr am Beispiel eines bedrückenden wahren Falls, wie das Thema in Deutschland gesetzlich geregelt ist. Der Bundestag hat die geschäftsmässige Sterbehilfe Ende 2015 nach einer hitzigen Diskussion verboten, doch nicht wenige Ärzte und Juristen kritisieren das Gesetz, weil es schwerstkranke Menschen in entwürdigende Notlagen treibe.

«Die letzte Reise»: Montag, 20.15 Uhr, ARD. (Berner Zeitung)