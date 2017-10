Das faszinierende Vater-Scheusal

Die Kindheit von Jeannette Walls (Brie Larson) ist ein Albtraum. Aber auch ein Abenteuer. Ihr Vater Rex (Woody Harrelson), ein freigeistiger Trunkenbold, hetzt mit seiner Familie durch die halbe USA, verliert regelmässig die Arbeit und ist von der Panik getrieben, dass ihm die Polizei, Gläubiger und sogar das FBI im Nacken sitzen. So lebt die sechsköpfige Nomadenfamilie von der Hand in den Mund – falls denn ­etwas auf den Tisch kommt und falls denn ein Tisch da ist.

Das ist die halbe Geschichte von «The Glass Castle». Voll­ständig wird sie durch die Person von Jeannette Walls, auf deren autobiografischem Bestseller diese Verfilmung basiert. Walls hat es geschafft, sich von ihrem herrschsüchtigen Vater zu befreien, um ihn dann doch nicht zu verteufeln. Das erzählt sie in ihrem Buch, und das sieht man auch im Film von Destin Daniel Cretton.

Ein Stern zum Aussuchen

Es sind anrührende Momente, wenn Vater Rex der jungen Jeannette mitten in der Wüste die Angst vor Monstern nimmt, indem er ihr einen Stern vom Himmel zum Aussuchen schenkt. Und es sind grässliche Momente, wenn sich Jeannette wegen ihrer weltfremden Künstlermutter (Naomie Watts) schwere Verbrennungen zuzieht. Oder wenn der betrunkene Rex sie ins Schwimmbassin wirft, ihr Erspartes klaut und leere Ver­sprechungen macht von einem Schloss aus Glas, das er ihr eines Tages bauen würde.

Regisseur Cretton erzählt dies im Rückblick – aus der Perspek­tive von Jeannette, die als junge Frau in New York als Klatsch­reporterin arbeitet und einen Investmentbanker zu heiraten gedenkt. Aber just in dem Moment, als sie sich in ihrem neuen ge­sellschaftlichen Korsett eingerichtet hat, kommen die Kindheitserinnerungen hoch.

Von Monstern zerfressen

Oscarpreisträgerin Brie Larson («Room») verkörpert die er­wachsene Jeannette glaubhaft – ebenso die zwei jüngeren Schauspielerinnen in derselben Rolle. Der eigentliche Grund, sich diesen Film anzusehen, ist jedoch Woody Harrelson. Der einstige Topdarsteller aus den Neunzigerjahren («Natural Born Killers», «EDtv») gibt hier ein ebenso ­temperamentvolles wie temperiertes Comeback.

Da ist kaum Overacting in seiner Darbietung, stattdessen sehen wir einen von Monstern zerfressenen Mann, der immer auch Hoffnung, Sorge und Liebe zu seiner Familie durchschimmern lässt. Es ist das Abbild eines Tyrannen, der ein anderer sein wollte. Ob das für eine Oscarnomination reicht? Es wäre Harrelsons dritte nach «The People vs. Harry Flint» (1996) und «The Messenger» (2009). Und die Chancen stehen gut, denn Hollywood liebt starke Comebacks.

«The Glass Castle»:Der Film läuft ab 5. Oktober im Kino. (Berner Zeitung)