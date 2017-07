Massenflucht für die Massen

Es herrscht gespenstische Ruhe am Strand. Gespenstisch, weil fast 400'000 britische und französische Soldaten warten, in Reih und Glied. Sie hoffen auf Schiffe, die sie aus der Einkesselung durch Nazitruppen im nordfranzösischen Dünkirchen (Dunkirk) nach England bringen, das wenige Kilometer entfernt liegt, aber anscheinend unerreichbar ist.

Hie und da legt ein Transportschiff an, aber dann kommen deutsche Kampfflieger und versenken das Schiff. Also alles wieder zurück auf Anfang.«Dunkirk» ist keine herkömmliche Kriegsschlachtplatte und schon gar kein Heldenepos. Jene Soldaten, die es zurück nach England schaffen, schämen sich in Grund und Boden.

Wie es so weit kam: Wir schreiben das Jahr 1940, und Adolf Hitlers Wehrmacht eilt von Erfolg zu Erfolg. Die Alliierten werden vom deutschen Westfeldzug buchstäblich überrannt. Die einzige Chance Englands besteht darin, seine Berufsarmee vom französischen Dünkirchen auf die Insel zurückzuziehen. Aber wie?

Englands Premierminister Winston Churchill rechnet mit 35'000 Evakuierbaren. Dank privater Initiativen und unzähliger Kleinboote («Operation Dynamo») werden jedoch fast 340'000 Soldaten gerettet. Was letztlich dazu führen wird, dass der Zweite Weltkrieg eine neue Wendung nimmt.

Dies alles sollte man wissen, denn in «Dunkirk» wird wenig bis nichts erklärt. Regisseur Christopher Nolan versetzt den Zuschauer in die Haut von drei unmittelbar Kriegsbeteiligten – einem ausharrenden Bodensoldaten (Fionn Whitehead), einem Kampfflieger (Tom Hardy) und einem Kleinbootkapitän (Mark Rylance).

Diese Dreifachperspektive wird während 105 Minuten strikt durchgehalten, was unter anderem bedeutet, dass Nazis bloss in Gestalt von feindlichen Kampffliegern auftauchen (falls man diese von britischen Flugzeugen unterscheiden kann).

Wuchtiges Bild, tickender Ton

Krieg, klar, aber wie: Nolan gelingt es, einem scheinbar ausgereizten Genre neue Perspektiven abzugewinnen. Dafür benötigt er kein Gemetzel, keine Lagebesprechungen, keine Kampfesparolen. Alles, was es gibt, sind Individuen, die von der Aussenwelt komplett abgeschnitten sind – in der Luft, am Land, zu Wasser.

Die wuchtige Bildsprache von Hoyte van Hoytema (der Kameramann ist 1971 in Horgen geboren) wird durch eine ebenso markante wie überraschende Tonspur ergänzt. Hans Zimmers Soundtrack kleistert für einmal nicht, sondern tickt, als ob unablässig die Zeit ablaufen würde. Und man kann sagen: Der Score ist das prägende dramatische Element in diesem Film.

Alles andere wirkt auf Dauer ermüdend. Die Flieger kurven und bomben, bomben und kurven, die Schiffe laufen ein, laufen auf Grund, und irgendeiner brüllt ständig: «Verlasst das Schiff!» Krieg halt, realistischer gehts nicht. Für eine Spielzeit von 105 Minuten bietet «Dunkirk» jedoch zu viel vom selben.

Ein Exot im Kinobusiness

Immerhin gelingen Regisseur Nolan drei prägnante Schlusspointen sowie ein kompositorisches Gesamtbouquet, das man in Mainstreamfilmen selten findet. Der 46-jährige Brite, der seine Filme immer noch auf Zelluloid dreht und alle Drehbücher selbst schreibt, ist ein Exot im internationalen Kinobusiness.

Auch punkto Auszeichnungen: Als mutmasslich erfolgreichster Autorenfilmer der Welt («Batman»-Trilogie, «Inception», «Interstellar») hat Nolan noch keinen Oscar gewonnen. Bis jetzt jedenfalls.

«Dunkirk»:Der Film läuft ab Donnerstag im Kino.