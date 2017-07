Rebellion in der Seele eines Handys

Emojis sind ein Phänomen. Ende der 90er-Jahre tauchten die kleinen, rundlichen, sonnengelben oder schokoladenbraunen, lachenden, weinenden, zwinkernden, die Zunge rausstreckenden oder sich die Hände vors Gesicht haltenden Piktogramme erstmals in Textnachrichten auf. Heute sind sie daraus nicht mehr wegzudenken.

Doch damit nicht genug. Musikvideos werden mit ihnen gedreht. Klassiker der Weltliteratur wie «Moby Dick» werden in die Emoji-Sprache übersetzt. Erst kürzlich stellten Emoji-Fans anlässlich des Welt-Emoji-Tages einen Guinness-Weltrekord auf, indem sie sich in Dubai, Moskau, London und São Paulo als Emojis verkleideten. Und einen Emoji-Film gibt es jetzt auch.

Aber wie kann man einen Film über Emojis drehen? Die machen doch nichts, ausser immer nur ein und dieselbe Grimasse schneiden.

Austauschbar Szenarien

Auf diese durchaus spannende Frage präsentieren die Produktionsfirmen Columbia Pictures und Sony Pictures Animation die denkbar langweiligste Antwort. Sie erzählen einfach die gleiche Geschichte, die in Hollywoods Animationsfamilienkino seit Jahren die Runde macht. Egal, ob «Happy Feet», «Lego Movie» oder «Moana», sie alle handeln von Aussenseitern, die aus ihrem tristen, einförmigen Alltag ausbrechen. Der Individualismus schlägt sich in den austausch­baren Szenarien dieser Streifen freilich nur bedingt nieder. Ihre Botschaften gleichen sich so sehr, als basierten sie alle auf dem­selben Skript. «The Emoji Movie» macht da keine Ausnahme.

Gene (Originalstimme: T. J. Miller), der Held des Filmes, lebt in Textopolis, einer geheimen Welt im Innern eines Natels. Anders aber als seine Freunde, der fröhliche, naschsüchtige Hi-5 (James Corden) oder die rotzfreche Jailbreak (Ilana Glazer), verfügt er über mehr als nur einen Gesichtsausdruck. In der Aussenwelt führt das zu einem wilden Durcheinander, als der Teenager Alex (Jake T. Austin), in dessen Telefon sich Textopolis verbirgt, seiner Schulflamme Addie (Tati Gabrielle) ein «cooles» Emoji schicken will, Gene das aber gründlich vermasselt.

Immer noch lustig

Richtig bedrohlich wird es, als Alex beschliesst, sein Mobiltelefon löschen zu lassen, was das Ende von Textopolis bedeuten würde. Mit seinen Freunden bricht Gene daraufhin zu einer waghalsigen Rettungsaktion auf, die aus dem Smartphone heraus in die sagenumwobene Cloud führt.

Mit dieser aus «Inside Out», «Smurfs: The Lost Village» und «Toy Story» zusammengestrickten Handlung gelingt den Drehbuchautoren um Regisseur Tony Leondis («Igor») ein abwechslungsreiches, kunterbuntes Abenteuer für die ganze Familie wie es schon Dutzende zuvor gab. An den Charme von «Toy Story» oder «Inside Out» reicht «The Emoji Movie» allerdings nicht heran. Wollte man den Film mit einem Emoji beschreiben, dann wohl am ehesten mit dem «Happy Face» aus dem Unicode 6.1: schon tausendmal gesehen, aber irgendwie immer noch lustig.

Der Filmläuft ab 3. 8. im Kino. (Berner Zeitung)