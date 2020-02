Berset will Netflix bezwingen

Die meisten werden es nicht wissen, aber für unsere Bundesräte ist im Berner Stadttheater an jedem Spieltag eine Loge reserviert. Öffnet sich der Vorhang, kann es sein, dass unsere Magistraten künftig Aufführungen zu sehen bekommen, in denen das halbe Tanz-­Ensemble fehlt, das Berner Symphonieorchester ohne Dirigent spielt. Oder die Schauspieler in Privatkleidern auftreten. Im Fall von Charlie Chaplins Nazisatire «Der grosse Diktator», die sich Simonetta Sommaruga in dieser Saison aus der Bundesratsloge anschaute, wäre das sicher nur der halbe Spass.