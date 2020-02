Das sind die Oscar-Favoriten 2020

Eigentlich ist alles klar. Bis zum vergangenen Dienstag mussten die gegen 6000 Mitglieder der Oscar-Akademie ihre Stimmen abgeben, um den besten Film des Jahres zu wählen. Ebenfalls ermittelt wurden natürlich die besten Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch die besten Filmtechniker. Alles ist längst ausgezählt, die Resultate werden in versiegelten Couverts aufbewahrt. Verkündet werden die Gewinnerinnen und Gewinner in der Nacht auf Montag in der grössten TV-Show des Jahres, die in Los Angeles mit viel Prominenz, aber – wie im vergangenen Jahr – ohne Moderator über die Bühne gehen wird.