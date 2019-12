Das wohl schlechteste Buch des Jahres

Er soll ja der netteste Typ im Filmbusiness sein. Keanu Reeves betatscht auf Fotos keine Frauen, überlässt ihnen stattdessen den Sitz in der U-Bahn, und spätestens seit dem «New Yorker»-Artikel «Keanu Reeves is Too Good for this World» dreht die internationale Netzgemeinde durch, wenn ihr Star mal wieder was Super-Bodenständiges gemacht hat.