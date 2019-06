Dem Fischer hätte es gefallen

Die Liebe der Italiener zum Kino ist unerschütterlich. In den meisten Ländern Europas hat man nur Probleme, wenn man im öffentlichen Raum einen Film dreht. In Italien dagegen kann man Statisten direkt aus der Bar casten. Und wenn man wie wir einen Jesus-Film dreht, fliegen einem alle Herzen zu – was in meiner Karriere eher selten ist.