Der Easy Rider

Peter Fonda, geboren 1940 in New York, wusste natürlich genau, wovon er da sprach. Er war schliesslich der Sohn von Henry Fonda, einem der grössten Stars des Nachkriegskinos. Henry hatte «Die 12 Geschworenen» gedreht und «Spiel mir das Lied vom Tod», und selbstverständlich hatte er auch für den Grossmeister persönlich, John Ford, vor der Kamera gestanden, in «Früchte des Zorns». Eine Übervaterfigur, wegen der sein Sohn immer darum bat, bitte mit Peter angesprochen zu werden. «Sobald jemand Mr. Fonda sagte, dachte ich sofort, mein Alter steht im Zimmer!»

Der junge Peter hatte seinen ersten grossen Auftritt als Schauspieler 1961 am Broadway in einer Inszenierung von «Blood, Sweat and Stanley Poole», die strengen New Yorker Kritiker waren begeistert von dem jungen Mann mit der überbordenden Energie. Zu seinem Leidwesen gelang es ihm aber nicht sofort, den Applaus und die Lobeshymnen auch im Kino auf sich zu ziehen. Er probierte sich ein bisschen bei den verrückten Autorenfilmern in Europa aus, stand zum Beispiel in Frankreich für Roger Vadim vor der Kamera, dem damaligen Ehemann seiner Schwester Jane Fonda, im Episodenfilm «Histoires extraordinaires». Und er drehte daheim in Amerika seine trashigen Biker-Roadmovies, für die es nicht mehr als 10'000 Dollar Gage gab und für die er sich trotzdem regelmässig die Knochen brach, wenn er von der Harley fiel, weil er seine Stunts natürlich selber machte. Was aber den arroganten New Yorker Kritikern egal war, weil Biker-Filme weit unter ihrem Radar stattfanden.