Die neue Locarno-Leiterin holt den Tarantino-Film auf die Piazza

Lili Hinstin sagt im Gespräch auch ein paar Sätze, die künstlerische Leiter immer sagen, man könnte sofort mit einer Partie Locarno-Bingo anfangen: keine Stars um der Stars willen; es kann sich auszahlen, wenn man herausgefordert wird; ich kämpfe gegen Filme voller Klischees und triviale Gefühle.

In «Once Upon a Time ... in Hollywood» spielen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt einen Western-Darsteller respektive dessen Stuntdouble. Auf der Piazza läuft der Film am Samstag, 10. August. Bild: PD

Wenn man sich die Kinobesucherstatistiken anschaut, dann weiss man allerdings, dass sehr viele Menschen überhaupt nichts gegen banale Gefühle auf der Leinwand haben. Genauso wie in einer stark parzellierten, aber weiterhin bilderverrückten Öffentlichkeit jene ästhetische Sphäre immer mehr aus dem Blick gerät, die man traditionell als den «Autorenfilm» bezeichnet. Das ist aber genau das, was auch Lili Hinstin offenbar für die Piazza Grande gebucht hat: Hardcore-Arthouse fast wie im Wettbewerb, einzig aufgelockert mit Genre-Angeboten im Rahmen von «Crazy Midnight». Auch Tarantino sei natürlich Autorenkino, sagt Hinstin.

Aber klar, sie gehe mit ihrem ersten Piazza-Programm Risiken ein, nur gebe es etwas, was sie gar nicht möge, nämlich den Satz «Das gefällt mir nicht, aber es ist was fürs Publikum». Das klinge fast verächtlich. Grosse Mühe hat sie auch mit dem Ausspruch «Es war zwar langweilig, aber es war gut». Wenn sie sich in einem Film langweile, wieso soll der dann gut sein?

Man darf Lili Hinstin zu den französischen Cinephilen zählen, sie redet von einem Kino der «mise en scène» und ähnlichem Krempel. Aus Frankreich kommt ja aber auch die Schriftstellerin Virginie Despentes – «ah, j’adore!» –, die in ihrem Roman «Vernon Subutex» geschrieben hat: «Niemand ist mehr bereit, auch nur zehn Minuten darauf zu verschwenden, über eine Kamerafahrt zu diskutieren.» Das kann Hinstin unterstreichen, die Leute hätten sowieso keine Lust mehr zu diskutieren; es nerve sie gewaltig und sie würden dadurch nur Zeit verlieren.

Heute sei es leider viel wichtiger, niemanden zu verletzen. Gerade in den progressivsten Milieus seien heute solche Inquisitionen weitverbreitet. Es sei wie eine Stellvertreterdiskussion: Über Kunstwerke mag niemand mehr streiten, dafür würden jetzt Verbote Identität stiften. «Es wird sicher auch diesmal wieder Leute geben, die fragen, wie viele Frauen es denn im Wettbewerb habe.» (Es sind fünf von 17).

Zum Auftakt ihrer Leitung vergibt Hinstin denn auch Preise an den gestandenen Provokateur John Waters und den alten weissen Fredi M. Murer aus der Schweiz. Mit den hiesigen Regisseuren und Filmverleihern übrigens ist Hinstin dem Vernehmen nach bei der Auswahl unzimperlich umgesprungen. Programmiert sind unter anderem Samirs neuer Spielfilm «Baghdad in My Shadow» und das Drama «O film do mundo» des Schweiz-Portugiesen Basil da Cunha im Wettbewerb. Ansonsten scheint sie einiges abgelehnt zu haben, wo die Branche doch normalerweise erwartet, dass sich irgendwie immer eine Lösung für eine Premiere in Locarno finden lässt. Aber wenn es um Erwartungen geht, dann hat Lili Hinstin ihre eigenen, und sie sind hoch.