Eminems irritierender Auftritt an der Oscar-Gala

Nach dem Auftritt, der scheinbar von technischen Problemen begleitet war, wurde Eminem mit einer Standing Ovation geehrt. Im Publikum waren auch Elton John und die Sängerin Billie Eilish, die zuerst eher perplex dreinschaute.

2003 war Eminem nicht an der Oscar-Nacht erschienen, hat er für die Performance also 17 Jahre geübt? In einem Tweet nach dem Auftritt zitiert Marshall Mathers die Songzeile «if you had another shot, another opportunity» und spielt damit auf eine zweite Chance an: Damals glaubte Eminem offenbar nicht, dass er gewinnen könnte.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Um Eminems Einlage geheimzuhalten, wurde das Dolby Theatre in Los Angeles während den Proben abgesperrt. Vor einigen Wochen hatte der Rapper mit seinem Album «Music to Be Murdered By», auf dem er in die Rolle von Amokläufern schlüpft, für hitzige Diskussionen gesorgt.