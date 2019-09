«Ich ging in der Schweiz zur Schule. Es war furchtbar»

Die Muskeln sind immer noch imposant. Die Statur ist gewaltig, auch wenn er am Vorabend gesagt hat: «Mein Körper ist eingerostet». Sylvester Stallone, 73, ist nach Cannes gekommen, um ein paar Ausschnitte aus «Rambo: Last Blood» zu präsentieren, der in zehn Tagen ins Kino kommt.