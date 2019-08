Leonardo DiCaprio ist nicht das hellste Kerzlein auf dem Kuchen

Die Empörung ist hochverdient – aber auch ein wenig simpel. Interessanter ist, wie ein solch gigantischer PR-GAU ausgerechnet jenen passiert, die sich ansonsten öffentlichkeitswirksam zu verkaufen wissen wie niemand sonst.

«Die Botschaft: Wir Wichtigen tun so viel Gutes für die Erde, dass wir uns persönlich alles erlauben dürfen.»

Bei den Hollywoodstars ist es wohl tatsächlich schiere Ignoranz. Wer schon als Kind eher zu Castings geht statt zur Schule, wer seit seiner Jugend in einer abgenabelten Welt lebt aus Zuträgern und Profiteuren und wessen lebenslanges Verkaufsargument das eigene Aussehen ist, dem fehlt es wohl schlicht an der Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus Zusammenhänge zu erkennen.

Aber was ist mit den anderen? Barack Obama ein Heuchler? Wie Teilnehmer durchblicken lassen, sollen die vielen Promis vor allem für Aufmerksamkeit sorgen. Wenn das Problem dadurch der ganzen Welt bewusst werde, habe dies einen derart positiven Einfluss auf das Klima, dass die dafür freigesetzten paar Hundert Tonnen CO 2 zu verschmerzen seien.

Das also ist die Botschaft: Wir Wichtigen tun so viel Gutes für die Erde, dass wir uns persönlich alles erlauben dürfen. Der Zweck heiligt die Mittel. Verhalten wird es sich wohl genau umgekehrt. Angesichts dieser Zurschaustellung von Protz und Luxus wird sich das Publikum sagen: Na, wenn die das dürfen, wird auch meine Wenigkeit weiterhin mit dem Flugzeug in die Ferien reisen dürfen.



