«Lolita»-Darstellerin Sue Lyon gestorben

Sue Lyon starb am vergangenen Donnerstag in Los Angeles, wie die «New York Times» am Samstag unter Berufung auf einen Freund der Schauspielerin berichtete.

Für ihre Rolle im Film «Lolita» (1962) über die pädophile Faszination eines Mannes für eine Zwölfjährige war Lyon mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. «Lolita»-Autor Vladimir Nabokov hatte sie seinerzeit in Anspielung auf die Wortwahl seines Ich-Erzählers als «perfektes Nymphchen» bezeichnet.