Regisseur Franco Zeffirelli ist tot

Zeffirelli litt schon lange an einer Lungenentzündung, wie italienische Medien unter Berufung auf Familienmitglieder Zeffirellis berichteten. Am Samstag starb er in seinem Haus in Rom, im Beisein seiner Adoptivsöhne Pippo und Luciano, eines Arztes und des Pfarrers der Kirche San Tarcisio. Er soll auf dem Friedhof Cimitero delle Porte Sante in seiner Heimatstadt Florenz beigesetzt werden.

Internationale Berühmtheit erlangte Zeffirelli durch seine Verfilmung von William Shakespeares «Romeo und Julia» aus dem Jahr 1968, für die er für vier Oscars nominiert wurde. Der Filmkritiker Roger Ebert bezeichnete Zeffirellis Adaption gar als «den aufregendsten Shakespeare-Film, der jemals gedreht wurde».

1967 hatte Zeffirelli bereits Shakespeares «Der Widerspenstigen Zähmung» mit dem berühmten Hollywood-Paar Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen verfilmt. 1992 folgte «Hamlet» mit Mel Gibson und Glenn Close. 2004 wurde der Regisseur von der britischen Königin für seine «wertvollen Verdienste um die britische darstellende Kunst» zum Ehrenritter ernannt.

Ein vielseitiger Mann

Seine zweite grosse Liebe war die Oper. Als Regisseur setzte er mehr als 30 Theaterstücke und Opern in Szene. In Filmen wie «Callas Forever» (2002), «Pagliacci» (1981) und «La Bohème» (2008) übernahm er teilweise mehrere Rollen gleichzeitig: als Opernregisseur, Produzent und Kostümdesigner.

Zeffirelli wurde am 12. Februar 1923 als Sohn eines Kaufmanns geboren. Da sowohl seine Mutter als auch sein Vater mit anderen Partnern verheiratet waren, konnte er deren Namen nicht annehmen. Seine Mutter gab ihm den Namen «Zeffiretti», was «leichte Brise» auf Italienisch bedeutet. Ein Schreibfehler auf seiner Geburtsurkunde machte aus ihm jedoch Franco Zeffirelli.