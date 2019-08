So ist der neue Film von Samir

Wo sind wir da? Eine Grossstadt, im Hintergrund ein Fluss. Ist es die Themse, schliesslich ist London Handlungsort dieser Geschichte? Oder ist es der Tigris, schliesslich trägt der Film die irakische Hauptstadt im Titel? Am Anfang und am Ende spielt «Baghdad in My Shadow» in luftigen Kamerafahrten mit dieser Verwirrung. Sie ist Programm.