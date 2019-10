Tränen – nein danke!

Tränen kommen ja meistens im falschen Moment. Sie entlarven unerbittlich. Mir passierte so ein Tränen-Malheur 1997, als die Welt noch rund war und der Film «Titanic» gerade im Kino. Als der Kahn dann endlich unterging und Céline Dion «My Heart Will Go On» intonierte, da konnte ich nicht mehr.