Warum Sie gucken, wie Sie gucken

Auf Youtube wird täglich eine Milliarde Stunden Videos abgespielt. Bewegtbilder laufen heute auf praktisch jedem Gerät, dieser Konsum ist so alltäglich geworden, dass er wiederum Rückwirkungen hat darauf, wie Filme, Serien und Webvideos erzählt sind. Möglicherweise schauen sie sich die Leute irgendwo unterwegs an, und was heisst das jetzt für die Gestaltung der Filme? Die Digitalkultur verändert die Ästhetik und die Art, wie wir auf Bilder schauen und wie sie uns präsentiert werden, aber wie läuft das ab? Sieben Beispiele zu den Veränderungen des Schauens.