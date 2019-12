Welches ist der beste Weihnachtsfilm?

Rowan Atkinson und der Truthahn in «Merry Christmas, Mr. Bean». Quelle: Mr Bean

Alles sehenswerte Werke, keine Frage. Aber warum sich in Entscheidungen verlieren, wenn man alles in einem einzigen Film haben kann? «Love, Actually», das Regiedebüt des britischen Romantic-Comedy-Spezialisten Richard Curtis, ist sozusagen die Meta-Version aller Weihnachtsfilme. Das episodische Werk bietet Stars, Musik, gepfefferte Dialoge und Sehnsüchte von gefühlten 22 Hauptdarstellern. Okay, die Pferde aus «Aschenbrödel» fehlen. Aber dafür verliebt sich ein schlagzeugerndes Kind, es schmachten sich ausnehmend höfliche Pornostars an, ein Altrocker torpediert sein Schmusecomeback, und Hugh Grant tanzt als zerstreuter Premierminister rückwärts die Treppe runter. Ganz zu schweigen von jener legendären Liebeserklärung auf Schrifttafeln, die sich der echte Premier Boris Johnson jüngst für seine Wahlkampagne ausgeborgt hat.

Letzteres mag für Johnsons Politinstinkt sprechen, vor allem aber spricht es für die Zeitlosigkeit dieses Films, dessen Kunst auch darin besteht, bei aller Berechenbarkeit stets überraschend zu wirken. Zum Beispiel bei jener Szene, als Rowan Atkinson (da ist er wieder) als seriöser Juwelenverkäufer im Warenhaus so lange eine Halskette verpackt, bis der Käufer – ein Ehebrecher, dessen Frau gerade in einer anderen Abteilung shoppt – die Nerven verliert und schnaubt: «Werden sie das Ding auch noch in Joghurt tunken? Oder mit Schokoknöpfen bedecken?» Als bittersüsses Weihnachtsdessert ist das unbedingt empfehlenswert!