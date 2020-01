Der Ber(li)ner Saitenvirtuose

Ohne Schwierigkeiten

Er hat gut lachen, könnte man sagen, denn von da an schien dem Talent alles leicht von der Hand zu gehen. Von seinem Harfenlehrer am Konsi wurde er ermuntert, über ein Musikstudium nachzudenken; nach einem unverbindlichen Vorspiel in München wurde ihm von der dortigen Professorin geradezu der rote Teppich zu den Hochschulen ausgerollt. «Sie sagte mir, ich könne irgendwo vorspielen und würde einen Studienplatz auf sicher erhalten», erinnert sich von Lerber, und in seiner Stimme schwingt immer noch ein wenig Erstaunen mit. Seine Studien führten ihn nach Zürich, Basel und schliesslich Berlin, wo er heute als freischaffender Musiker lebt.

Er sei 2014 nach Berlin gezogen, weil es ihm die Stadt angetan hätte. «Abgesehen davon, dass ich die Stadt und das Lebensgefühl hier liebe, ist Berlin natürlich ein Zentrum der klassischen Musik. Hier finden wichtige Anlässe statt, hier vernetzt man sich, hier lerne ich Leute kennen und komme so immer wieder zu neuen Engagements», so der Musiker. Er lebe sehr gut, schwärmt von Lerber, und er lebt ein Leben, wie es nur wenigen anderen im Musikberuf gelingt: Der Harfenist verdient sein Geld alleine mit seinen Engagements als Solist.

Die Wurzeln in Bern

Das alles wäre in Rüeggisberg natürlich nicht passiert. Bern, die Schweiz, das sei alles einfach sehr klein, meint von Lerber. Dennoch sei er sehr glücklich darüber, hier aufgewachsen zu sein – seine Wurzeln, seine Familie und enge Freundschaften verbinden ihn auch heute noch mit der Stadt. «In Bern pflege ich langjährige Freundschaften, die manche schnelllebige Bekanntschaft in Berlin längst überdauert haben», so der Musiker. Hierher zu reisen sei deshalb immer stark mit Heimatgefühlen verbunden. So habe auch der Auftritt mit dem Berner Kammerorchester für ihn einen anderen Stellenwert als einer mit irgendeinem anderen Ensemble.

«In Bern pflege ich langjährige Freundschaften, die manche schnelllebige Bekanntschaft in Berlin überdauert haben.»Joel von Lerber, Harfenist aus Rüeggisberg

Regelmässig reist der Harfenist für Konzerte in die Schweiz, doch findet mittlerweile die Mehrheit seiner Engagements in Deutschland statt. Die Koordination und Akquise von Auftrittsmöglichkeiten mache er immer noch selber. Der Musiker gibt aber zu, dass er sich hierfür in absehbarer Zeit die Zusammenarbeit mit einer Agentur vorstellen könnte. Das komme halt mit dem wachsenden Erfolg, so von Lerber: «Früher habe ich immer gesagt, ich bin zufrieden, wenn ich von meiner Musik leben kann – das tue ich jetzt, und zwar sehr gut. Nun kommen natürlich weitere Ziele, die ich anstrebe: der internationale Erfolg, die Zusammenarbeit mit einer Agentur».