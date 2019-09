Eine Regimentstochter mit Sprengkraft

Aoife Gibney überstrahlt alle

Der Star des Abends ist Sopranistin Aoife Gibney, die als Marie die Funken sprühen lässt. Die hohen Tonlagen erklimmt sie wie eine Freeclimberin, und auch bei den Belcanto-Kurven droht keine Absturzgefahr.

Manuel Núñez Camelino ist Tonio. Er muss in dieser Grenzpartie für Tenöre in einer Arie neunmal ein hohes C stemmen. Er packt diesen Kraftakt und grinst frech dazu. Sein akzentuiertes Spiel passt perfekt in die Persiflage eines an sich schon komischen Stoffs. Für Judith Lüpold ist die Marquise eine Paraderolle. In den tiefen Lagen schwingt die Mezzosopranistin rubinrot, den Tarif gibt sie auch mal in Berndeutsch durch. Michele Govi zieht als Sulpice alle Register, sein Bariton brummt samtweich.

Dem Sinfonieorchester Biel-Solothurn unter Dirigent Franco Trinca gelingt der Donizetti-Mix aus zackigen Trommelwirbeln, spitzen Bläsern, kecken Couplets und milden Romanzen virtuos, und es erhält die verzückte Spannung bis zum Schluss aufrecht. Valentin Vassilev fügt den Chor mit Präzision in den schillernden Reigen ein.