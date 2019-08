Er kam, schwieg und siegte

Die Erfahrung von Sprachlosigkeit



Wie es klingen kann, wenn er nicht scheitert: Das war in Luzern nun nicht nur bei Beethoven zu hören, sondern noch viel eindrücklicher am Abend danach, bei Arnold Schönbergs Violinkonzert. Den Solopart spielte Patricia Kopatchinskaja, die Petrenko schon lange kennt. Sie sind sich einst an der Wiener Musikhochschule begegnet, er war damals 22 Jahre alt, sie 16. Und sie hatten einiges gemeinsam: Beide waren mit ihren Musikereltern von weit her nach Österreich gekommen, aus Sibirien respektive Moldawien, ohne jegliche Deutschkenntnisse.

Nun, bei dieser schon in mehreren Konzerten erarbeiteten Schönberg-Interpretation, schien diese Erfahrung von Sprachlosigkeit mitzuschwingen: in einer Musik, die zur einzigen Ausdrucksmöglichkeit wird, wenn die Worte fehlen. Schönbergs 1936 im amerikanischen Exil vollendetes Werk, das bis heute als sperrig und spröde gilt, ist diesen Interpreten so zugänglich, als sei es in ihrer Muttersprache komponiert.

Als sei Schönberg ihre Muttersprache: Patricia Kopatchinskaja spielt, Kirill Petrenko dirigiert die Berliner Philharmoniker. Foto: Peter Fischli/Lucerne Festival

Nicht Zwölftonreihen und komplexe Strukturen hörte man da, sondern geträumte, gesungene, gestammelte Musik. Beeindruckender als die klangliche Intensität war nur die Selbstverständlichkeit, mit der Kopatchinskaja und die Berliner sie erreichten: Was einst als unspielbar kritisiert wurde, wirkte so leicht und so spielerisch, dass es direkt zu Darius Milhauds «Jeu» als Zugabe zu führen schien. Und gleichzeitig so tiefgründig und nachdenklich, dass es noch auf dem Heimweg nachhallte.

Und dies, obwohl man in der Zwischenzeit auch noch eine phänomenale, geradezu szenisch präsente Aufführung von Tschaikowskys Sinfonie Nr. 5 erlebt hatte. Wenn da die Klänge niedergeknüppelt wurden und sich wieder aufrappelten, wenn sie atmen durften oder fast erstickten vor Wehmut, dann war nicht zu überhören, dass Petrenko den grössten Teil seines Dirigentenlebens in Opernhäusern verbracht hat.

Das Publikum spickte danach regelrecht aus den Sitzen für die Standing Ovations, man darf vermelden: Petrenko kam, schwieg und siegte. Oder nein, noch viel besser: Die Musik siegte.