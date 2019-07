Er konnte auch jodeln

Auch Ernst Haefligers berühmteste Partie, der Evangelist in Bachs Passionen, fehlt in der Sammlung. Die von Karl Richter dirigierten Aufnahmen aus den 60er-Jahren sind legendär und nach wie vor im Handel; die brauchte man nicht neu herauszubringen. Dafür gibt es in der Box Bach-Kantaten, in denen deutlich wird, was Haefligers Gesang ausmachte: die Klarheit der Sprache, die Schönheit des Timbres – und die Natürlichkeit, mit der er beides zusammenbrachte.

Er wollte ja eigentlich Lehrer werden



Geboren wurde Ernst Haefliger am 6. Juli 1919 in Davos, wo sein Vater ein Wäschegeschäft betrieb und die Mutter regelmässig hausmusizierte. Haefliger wollte dann Lehrer werden und studierte Schulmusik in Wettingen und Zürich. Aber bei der Abschlussprüfung hörte ihn der Dirigent Volkmar Andreae, der ihn gleich als Evangelisten engagierte: Das war der Anfang einer grossen, langen Sängerkarriere.

Den internationalen Durchbruch schaffte Haefliger 1949 bei den Salzburger Festspielen, als Tiresias in Carl Orffs «Antigone». Drei Jahre später holte ihn der Dirigent Ferenc Fricsay an die Deutsche Oper Berlin, wo er zwanzig Jahre im Ensemble war – und jene Mozart-Arien aufnahm, die nun zu den schönsten Aufnahmen in der Box gehören. Weich, aber kein bisschen weichlich gestaltet Haefliger etwa die Arien des Don Ottavio im «Don Giovanni»; für einmal kann man verstehen, was die Donna Anna an dieser oft so fade wirkenden Figur findet.