Game, Set, Match für Noseda

Narek Hakhnazaryan spielt (und singt) Giovanni Sollimas «Lamentatio». Video: Youtube

Während Hakhnazaryan das Spiel als Spiel genoss, war der Abend für Noseda wohl keine ganz unstressige Angelegenheit. 2021 wird der 55-jährige Italiener als Generalmusikdirektor ans Zürcher Opernhaus kommen, da will man einen guten Eindruck machen beim ersten Auftritt seit der Wahl. Zwar kennt ihn das Zürcher Publikum bereits, von Verdis «Macbeth» und Prokofjews «Der feurige Engel», oder eben vom Tonhalle-Debüt kürzlich. Aber ein Konzert mit der Philharmonia hat Noseda noch nie dirigiert.

So stemmte er denn die Eröffnungsakkorde von Schuberts Ouvertüre zur «Zauberharfe» (auch bekannt als «Rosamunde»-Ouvertüre) in den Saal, als sei er Rafael Nadal vor dem entscheidenden Aufschlag – Nebengeräusche inklusive. Was dann folgte, war aber eher Pingpong mit dem Orchester: So lebendig, so fast schon rossinihaft leicht und flink klang diese Musik.

Heller Schubert, dramatischer Mendelssohn



Und: so anders als alles weitere. Denn Noseda zeigte an diesem Abend einmal mehr, wie individuell er verschiedene Werke angeht. Aus der hellen Klangwelt Schuberts geriet man in die warm leuchtende der Tschaikowsky-Variationen – und schliesslich in die dramatisch-düsteren Sphären von Felix Mendelssohns «Schottischer» Sinfonie.

Noseda trieb das hoch motivierte Orchester hier in ein grandios freies Fortissimo, ohne je die Kontrolle über die Details oder die Balance zu verlieren. Hätte er tatsächlich auf dem Tennisplatz gestanden: Man könnte nur konstatieren, dass er den Matchball überaus sicher verwertet hat.