«Meine Eile mag die Sau verzeihen»

Herr van Beethoven, wie geht es Ihnen?

Heute ist alles in verwirrung bey mir.

Warum denn?

Mit Katharr Schnupfen kam ich hieher, beydes arg für mich, da der Grundzustand noch immer katharalisch ohnhin ist, u. ich fürchte, dieser zerschneidet bald den Lebensfaden, oder was noch ärger, durchnaget ihn nach u. nach.

So schlimm?

Die Folgen meiner gehabten Gedärm Entzündung sind sehr hart für mich, indem ich mich so schwach befinde, dass ich kaum noch recht gehen u. noch viel weniger mich beschäftigen kann.

Was hilft Ihnen denn?

Ich brauche Bäder, trinke Mineralische wässer u. noch nebenbey Medezin.

Ludwig van Beethoven

Am 17. Dezember 1770 wurde Ludwig van Beethoven in Bonn getauft. Mit 22 Jahren zog er nach Wien, um dort sein Glück als Klaviervirtuose und Komponist zu suchen (und zu finden). Mit 28 bekam er erste Gehörprobleme, die bald so schwerwiegend wurden, dass er mit 32 das tief depressive «Heiligenstädter Testament» schrieb. Er verliebte sich mehrfach, führte Prozesse um Geld und die Vormundschaft für seinen Neffen Karl, trank mit Bleizucker gepanschten Weisswein, zog häufig um – und schrieb ein Meisterwerk ums andere. Mit 56 Jahren ist er gestorben, liegt nun nach zwei Exhumierungen auf dem Wiener Zentralfriedhof und wird zweifellos auch das anstehende Jubiläumsjahr überleben.