«Schöpfung» erstrahlte in Zweisimmen

Fesselnde Schönheit

Ein perfekt harmonierendes Solistentrio erzählte stimmlich wie darstellerisch fesselnd als Erzengel die sechs Tage der Schöpfung: Strahlend und klar, in der Höhe leuchtend, stets beweglich und anmutig schlüpfte Beatrice Ruchti in die Rolle von Gabriel. Überschäumenden Jubel kam in den Koloraturen in «Der Herr ist gross» zum Ausdruck. Plastisch und doch stets kantabel agierte der Tenor Jan-Martin Mächler als Uriel. Mit seinem angenehmen Bass und insbesondere seiner klaren Farbe der Vokale überzeugte Stefan Vock als Raphael. Letzterer sang im dritten Teil die Rolle des Adam, und die verzierten Passagen von Eva wurden von der Sopranistin interpretiert. Die Duette und Terzette berührten mit Ausstrahlung und entzückender Schönheit.

Lob Gottes im Mittelpunkt

Klaus Burkhalter erwies sich als musikalischer Magier, der es verstand, mit seinem exzellenten Musikerkollektiv den Farbenreichtum, die Klarheit, den prunklosen humanen Zauber von Haydns Musik zu entfachen. Eindrücklich kamen der Schöpfungsakt und das Lob Gottes zum Ausdruck. «Licht erhellt die Finsternis» ertönten die ersten Worte, dann illustrierte der Chor den Eintritt des Lichts in die Finsternis – ein Kontrast wie Tag und Nacht. Wirkungsvoll stimmten die Singenden ein. Und immer wieder kommentierten die Choristen kraftvoll und mit prächtigen Klängen Gottes Schöpfung.

Ergriffen vom Kunstwerk und von dessen musizierfreudiger Aufführung, spendete das Publikum stürmischen Applaus, und es gab eine Standing Ovation. Inhaltlich und musikalisch waren sich nach dem Konzert bestimmt alle einig: Dies war eine rundum gelungene Aufführung.

Weiterer Auftritt am 29. Dezember um 18.30 Uhr. Vorverkauf: Papeterie Pfander, Zweisimmen, Telefon 033 722 12 81.