Eine Allesfresserin wird wiederentdeckt

Nicht so beim Stichwort Russland 1913. Sofort drängen sich Schwarzweissbilder vor das innere Auge. Verarmte Bauern, orthodoxe Gläubige, ein Zar, der wirkliche Reformen verhindert, der Kreml, eine Intelligenzija, die die noch junge «Prawda» liest und alles, was aus Westeuropa, besonders aus Frankreich, herüberweht. Ein Farbbild aber mag sich nicht einstellen, auch deshalb nicht, weil sich an Moskau 1913 kaum ohne Moskau 1917 denken lässt, also nicht ohne die ikonischen Fotos der Revolution.

Russland 1913 aber war knallig orange, grell violett, grüner als jede Wiese und so tiefblau wie der Mantel Mariens. Es hatte mehr Farben als die Garderobe der schicksten Pariser, als die Palette von Henri Matisse, als jede sozialistische Utopie. Das und vieles mehr zeigt die Ausstellung der Tate Modern einer völlig zu Unrecht halb vergessenen russischen Avantgardistin: Natalja Gontscharowa.

Ihr Werk ist eine Klasse für sich



Gontscharowa ist eine Allesfresserin, die sich nicht um Zuordnungen schert. Sie wildert in der Volkskunde, der Kunstgeschichte, der christlichen Ikonografie wie in der Technikgeschichte, ohne sich an die Regeln einer dieser Disziplinen zu halten. Sie malt mal beinahe traditionell, dann wieder kubistisch, vor allem aber so, wie es ihr gerade gefällt. Näht Kleider und Kostüme, legt sich mit der Kirche an, verhöhnt den Dünkel der Hochkunst.

Mit nationalen Stilen kann sie nichts anfangen und mixt fröhlich den italienischen Futurismus mit russischen Sagengestalten, Moskauer Christusfiguren mit Stilmitteln der deutschen Brücke-Künstler. Gontscharowas Œuvre ist eine Klasse für sich.

Natalja Gontscharowa: Design-Studie mit Blumen- und Vogelmuster, 1925–28. Foto: Tretjakow-Galerie Moskau (Pro Litteris)

Als junge Frau trägt sie die weiten bunten Gewänder aus der Gegend um Tula, 200 Kilometer südlich von Moskau gelegen. Dort verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre, bevor ihre Familie 1891 mit der Elfjährigen nach Moskau zog. Den Farben und Mustern der Bäuerinnen aber bleibt Gontscharowa auch als erwachsene Künstlerin und Designerin treu; die Ausstellung zeigt zum Vergleich mit den Bildern eine originale Tracht.

Zugleich schöpft die Malerin aus der Aufbruchsstimmung in Moskau vor dem Ersten Weltkrieg. Russische Sammler horten in der Zeit sowohl orthodoxe Ikonen als auch Bilder der französischen Impressionisten, sogar Bilder von Pablo Picasso (einem Jahrgangsgenossen Gontscharowas) sind damals in der Stadt zu sehen.