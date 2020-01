Er machte die Einsamkeit populär

Und alles an seinen Bildern kommt einem kalendarisiert, postkartisiert, katalogisiert und verpostert vor. Genau wie die Hutmänner von René Magritte und die Sonnenblumen von Vincent van Gogh. Nicht zum ersten Mal denkt man an den Essay von Walter Benjamin zurück, wonach die Reproduktion dem Kunstwerk die Aura raubt.

Was noch mehr gegen Edward Hopper spricht und mit seiner Posterisierung zusammenhängt, ist sein Erfolg. Jeder mag ihn. Er ist so gefällig. So leicht zu verstehen. So einfach zu bewundern. So sorglos aufzuhängen. So kompatibel mysteriös. Wie soll man sich angesprochen fühlen, wenn man mit einer so grossen Mehrheit einig ist? Hopper machte die Einsamkeit massentauglich.

Ein Star wider Willen



So präsentiert sich die Ausgangslage, gegen die jede Ausstellung seiner Werke ankämpfen muss. Möglicherweise war das schon zu seinen Lebzeiten so, in denen er mit seinen demonstrativ figürlichen Bildern Erfolge feierte. Edward Hopper, der stille Amerikaner, war ein Star geworden. Wenn auch wider Willen.

Die Ausstellung in der Fondation Beyeler fokussiert auf seine Landschaftsbilder. Man habe sich dabei von der Idee leiten lassen, schreibt der Kurator Ulf Küster im Katalog, «dass das, was auf Hoppers Bildern nicht zu sehen ist, ebenso wichtig ist wie das, was zu sehen ist».

An dieser Tankstelle gibt es keine Autos: Edward Hoppers «Gas» von 1940. Bild: Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zürich

Dazu gehören zwei von Hoppers berühmtesten Gemälden, die jeder kennt, der sonst nichts kennt, auch nicht von ihm. «Railroad Sunset» von 1929 und das noch bekanntere «Gas» von 1940. In beiden ragt die Technik im Vordergrund hoch, bleibt aber überfordert vor der Natur, die das Ungesagte lautlos in Deutung verwandelt.