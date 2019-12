Olafur Eliasson installiert in Zürich

Es folgt vom 31.1. bis zum 26.4. unter dem Titel «Die Poesie der Linie» eine Auswahl italienischer Zeichnungen zwischen Renaissance und Barock aus eigenem Bestand. Dabei werden Werke von Raffael, Correggio, Guercino und Carlo Maratti zu sehen sein.

Ottilia Giacometti, die wilden Zwanziger und viel Landschaft



Die Familie Giacometti bestand nicht nur aus Männern. Das Kunsthaus stellt vom 7.2. bis zum 3.5. Ottilia Giacometti ins Zentrum, Tochter von Giovanni und Annetta, Schwester von Alberto, Diego und Bruno. Nicht als Künstlerin, sondern als Objekt vieler Porträts. Ottilia starb 1937 bei der Geburt ihres Sohnes Silvio im Alter von nur 33 Jahren. Die Präsentation umfasst 76 Gemälde aus Schweizer Museen, aus Privatbesitz und der Fondation Giacometti in Paris, dazu Fotografien.

Vom 24.4. bis zum 19.7. widmet sich das Kunsthaus als Koproduktion mit den Festspielen Zürich den «Wilden Zwanzigern». Dabei werden Stilrichtungen wie das Bauhaus, Dada, die Neue Sachlichkeit sowie Design- und Architekturikonen des Modernismus gemeinsam betrachtet, wie es in der Pressemitteilung heisst. Eine Einzelausstellung stellt vom 29.5. bis zum 13. 9. den algerischen Künstler Kader Attia vor, der in seinem Werk den Kolonialismus und seine Folgen thematisiert.

Giovanni Giacometti malte seine Tochter Ottilia 1913. (Ausschnitt). Privatbesitz. Bild: Kunsthaus Zürich

«Landschaften – Orte der Malerei» zeigt vom 4.7. bis zum 8.11. 50 Gemälde aus eigenem Bestand, die zwischen 1500 und 1800 in Flandern, Holland, Italien und Frankreich entstanden sind. Die Alpen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung «Im Herzen wild: Schweizer Romantik von Füssli bis Böcklin», die vom 4.9. bis zum 6.12. anhand von 150 Gemälden den Beitrag der Schweiz zur europäischen Landschaftsmalerei vorführt.

Ottilie W. Roederstein ist selbst Kunstkennern nicht unbedingt ein Begriff. Dabei erntete die Malerin (1859–1937) zu Lebzeiten grosse Anerkennung. Sie stellte in Paris aus und vertrat 1912 die Schweiz als einzige Künstlerin bei der internationalen Kunstausstellung des Sonderbunds in Köln. Dann geriet sie in Vergessenheit. 83 Jahre nach ihrem Tod organisiert das Kunsthaus Zürich die erste monografische Werkschau in der Schweiz (4.12.–5.4.2021).