So fiel der Mensch aus dem Zentrum der Welt

Erste Kränkung: Die Erde ist nicht das Zentrum unseres Sonnensystems und schon gar nicht des Universums. Zweite Kränkung: Der Mensch ist kein gottgleich geschaffenes Wesen, sondern ein Zufallsprodukt der Evolution, die alle Lebewesen umfasst. Dritte Kränkung: Das menschliche Bewusstsein reicht nicht aus, um dem viel tieferen Unterbewusstsein auf den Grund zu gehen. Vielmehr haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Menschen bewirkt, dass er aus dem Zentrum seines Weltbildes fiel. In der aktuellen Berner Ausstellung fällt er zuweilen gar ganz aus dem Bild.

Vergangenes neu sehen

Ferdinand Hodlers Monumentalwerk «Aufstieg und Absturz» von 1894 zeigt Alpinisten am Berg auf sieben Leinwänden. Sie bilden – einzeln wie Fragmente in der Eingangshalle gehängt – den Auftakt zur Ausstellung «Alles zerfällt». Winzig steht Kuratorin Marta Dziewanska in ihrem schwarzen Arbeitsoverall vor dem Werk und erklärt, wie sie darin ihr Ausstellungsthema gefunden hat.

Eine von sieben Leinwänden, auf denen Ferdinand Hodler 1894 «Aufstieg und Absturz» festhielt. Fotos: PD

Über eine Reihe von Landschaftsbildern, in denen die menschlichen Figuren immer kleiner werden, führt sie dann zu einem intensiv strahlenden Ölgemälde des Walliser Märjelensees. Still spiegelt er Berge, Himmel und die gänzliche Absenz des Menschen. «Die Natur braucht den Menschen nicht», sagt die Kuratorin über das Bild, das Hodlers Opus gegenüber hängt, «sie existiert unabhängig von ihm». Die Schöpferin des Bildes, Annie Stebler-Hopf aus Bern, die vorwiegend in Paris wirkte, ging wie viele Künstlerinnen ihrer Zeit in der Kunstgeschichte vergessen. Auch diesbezüglich will Marta Dziewanska «die Vergangenheit neu lesen, wieder und wieder lesen», um daraus zu lernen. So sind in ihrer Ausstellung nebst dem Seebild noch andere Werke der Sammlung erstmals zu sehen.

Zwölf thematische Räume

Eine neue Bewertung dieser Sammlung, «einen frischen Blick» darauf wünschte sich Museumsdirektorin Nina Zimmer, als sie Dziewanska dieses Jahr vom Museum für moderne Kunst in Warschau nach Bern berief. Nun zeigt sich, was ein solcher Blick aus den Beständen des Hauses hervorholen kann.