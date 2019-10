Visionär eines unheroischen Zeitalters

Auch Ingenieure und Architekten wissen das – und der Zürcher Künstler Jürg Altherr war Bildhauer, Ingenieur und Architekt in einem. Als er 73-jährig im Juni des vergangenen Jahres starb, hinterliess er ein Atelier voll von Etüden, die, wenn man sie so versammelt sieht, eine verblüffende Tour d’Horizon der intelligenten Materialität darstellen.

Singuläres Werk

Man las es schon in den Nachrufen: Vor lauter Aufregung um Altherrs grosse Skulpturen im öffentlichen Raum (die regelmässig von der konservativ eingestellten Anwohnerschaft angefeindet wurden) hat man in der Schweiz etwas Wichtiges an diesem singulären Werk verpasst. Da war doch noch was, das sich zwar in den umstrittenen Skulpturen wie «Turm» von Uster, «Pechmarie» von Wollishofen oder «Körper ohne Haut» von St. Gallen ebenfalls aufs Schönste offenbarte, aber weit über diese hinausging. Bloss was war es? Es blieb nebulös, und ein Nachholbedarf wurde offensichtlich.

Die Leichtigkeit grosser Entwürfe.

Nun gibt es Gelegenheit zu einer vertieften Wiederbegegnung. Und zwar direkt an jenem Ort, wo der Künstler am liebsten über die «Organisation der Leere» (so der Name einer anderen Skulptur) nachdachte – in seinem schmalen, hohen Atelier auf dem Gaswerkareal in Schlieren. Dieses benutzte Altherr seit 1984, als ein Exponent der von ihm mitgegründeten Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer durfte er die städtische Immobilie als einen (im Winter unbeheizten) Arbeitsraum beanspruchen.

Nun, nach seinem Tod, wird das Atelier anders zugeteilt. Bevor es aber so weit ist, hat Tochter Johanna, eine Szenografin, unterstützt vom Kunsthistoriker Stefan Wagner sowie Mutter Thea und Schwester Nora, die Aufgabe der Sichtung und Neuordnung übernommen. Die daraus resultierende Atelierausstellung zeigt vieles, was man in der einen oder anderen Form schon kennt. Und doch ergibt das Ensemble von Skulpturen, Fotos, Skizzen, Modellen und Notizen ein dichteres, genaueres Bild dieses trotz der Neigung zur Grösse eigentlich stillen, nachdenklichen Werks.

Die Ernsthaftigkeit seiner Auseinandersetzung mit der Zone, wo die Unendlichkeit und die Erde zusammenkommen – und das ist ja zufällig gerade der Lebensraum von uns Menschen –, verdient eine grössere Sichtbarkeit. Doch Altherrs künstlerischer Werdegang vollzog sich in einer Zeit, als die zeitgenössische Kunst aus der Schweiz noch keinen direkten Weg an die internationale Öffentlichkeit fand.