Was vom Gepard übrig blieb

2008 eröffnete der Solothurner Marco Giacomoni den Kunstraum Gepard14 mitten in Köniz. Das Konzept des Künstlers und Kurators besteht darin, den Kunstschaffenden einen Atelierplatz zu offerieren und dann das vor Ort Geschaffene zu zeigen. Gigon hat sich von der namensgebenden Geschichte des Hauses inspirieren lassen. Der einstige Mieter des heutigen Offspace hielt sich Geparden. Davon zeugen im Garten noch ein eisernes Tor, eine Holzhütte, die den Tieren als Unterschlupf diente, und Reste des Zaunes, der den Garten umgab.

Rund 60 Kohlezeichnungen hat Gigon hier geschaffen und diese in elf Themenkreise gegliedert. Mit «Animal» ist auch «Anima» – die Seele – gemeint. Der Gepard, das einst eingesperrte Tier, das sind auch wir mit unseren von aussen oder selbst auferlegten Zwängen. «Das Arbeiten vor Ort hat mir ermöglicht, aus meiner Komfortzone herauszutreten», verrät der 59-jährige Gigon, der in Delsberg lebt und arbeitet. Sein Vater sei ein Pro-Jurassier gewesen, er selbst bei der Befreiung des Kantons – die sich heuer zum 40. Mal jährt – noch sehr jung. «Ich orientierte mich stets stark nach Frankreich», sagt er. Doch eigentlich wolle er nicht über Politik sprechen. «Ich bin Künstler.»

Schach und Schokolade

Gigon, der mehrheitlich bei seiner Mutter aufwuchs, erinnert sich daran, wie er seit seiner frühen Kindheit gerne gekocht hat. Deshalb entschied er sich für eine Lehre als Konditor, bevor er zur Kunst gefunden hat. Zahlreiche Reisen, die er mit dem Rucksack unternahm, führten ihn unter anderem nach San Francisco, wo er in den 80er- und 90er-Jahren für verschiedene Patisserien arbeitete und Proto­typen aus Schokolade für die Industrie schuf.

Am Academy of Art College besuchte er Kurse in bildender Kunst. Was er als Konditor bestens kannte, nutze er schliesslich auch in seiner Kunst als Werkstoff. Gigon schuf Arbeiten aus Schokolade, die er in Performances einsetzte. So stellte er 2014 während einer Aktion in Moutier den Besucherinnen und Besuchern verschiedene aus Schokolade gefertigte Schachspiele zur Verfügung. Immer wenn ein Spieler eine Figur erobern konnte, musste er diese verspeisen. Ein tatsächlicher Sieg? «Zu viel des Guten kann bekanntlich krank machen», kommentiert Gigon diese sarkastische Arbeit. Schach sei ein Sinnbild für das Leben. Es gebe unendlich viele Spielmöglichkeiten, um zu gewinnen.

Die «Conditio humana» – die Umstände des Menschseins – ist das Thema in fast allen Arbeiten von Gigon. Für die Videoperformance «Le Moulin de la mort» (2007) beispielsweise schwamm der Künstler wortwörtlich gegen den Strom. Und zwar im französisch-schweizerischen Fluss, dem Doubs, wo er, einem modernen Sisyphos gleich, nicht von der Stelle kam, während ihm als Soundkulisse die Windturbinen über den Jurahöhen dienten. «Die Freiheit, die gibt es nicht», sagt er trocken.