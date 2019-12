Musikhits werden wortgewaltiger

Was ist in einer Zeit musikalisch neu und angesagt? Welche Musikstile prägen Hörgewohnheiten über längere Zeit hinweg? Was sind Evergreens, was waren Eintagsfliegen? Ein Blick ins Hitparadearchiv bringt Licht ins Dunkle.

Insgesamt wurden seit der ersten Schweizer Hitparade vom 2. Januar 1968 bis im Oktober 2019 585 Platz-1-Songs von 464 Künstlern und Künstlerinnen untersucht.

1. Welche Künstler hatten den grössten Einfluss?

Auf die Schnelle lässt sich kaum sagen, welche Künstler letztlich die Musikgeschichte am meisten beeinflussten. Aber ein Blick in die Daten kann Eintagsfliegen und Evergreens enthüllen: Die meisten Künstler (82 Prozent) tauchen nur einmal unter den Erstplatzierten auf. Sie sind bald wieder vergessen. Dagegen schafften es nur ein paar wenige mehr als einmal an die Spitze und sorgten damit für musikalische Nachhaltigkeit.