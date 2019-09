Pop-Briefing: Ein bisschen Beromünster-Jazz

Das muss man hören

Bereits wiederholt in der Tonspur unserer Kolumne aufgetaucht ist das Projekt Vilde aus Stockholm. Weil der Pop, der uns da unterbreitet wird, so wundersam zwischen Niedergeschlagenheit und Zuversicht oszilliert, zwischen Intimität und Weite, und weil diese hohe zarte Stimme uns immer wieder von neuem erquickt hat. Vilde ist das Projekt des Musikers Thomas Savage, der offenbar beschlossen hat, jedes Jahr ein Album zu veröffentlichen. Das neueste Werk heisst «Fidget at the Podium», und es dürfte es auch 2019 in die Jahrescharts schaffen.